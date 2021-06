Ciclo de concertos grátis em Sintra arranca em Julho com artistas lusófonos

O cantor, compositor e violonista brasileiro Fred Martins vai ser o anfitrião de uma série de concertos de Verão “Ultramarino – Encontros”. A iniciativa arranca já este domingo, 4 de Julho, pelas 18.30, nos jardins do Camélia Gardens, em Sintra. A entrada é gratuita, mas requer reserva obrigatória através de e-mail.

“Este projecto quer contribuir para promover junto do público, de forma gratuita e num ambiente especialmente aprazível, a diversidade e a qualidade artística lusófona produzida em território nacional”, esclarece Fred Martins, que também irá apresentar o seu álbum Ultramarino, que reúne canções compostas nos anos que viveu entre Portugal e Espanha.

O primeiro concerto, a 4 de Julho, contará com a participação de Mário Lúcio, autor de Manifesto a Crioulização e fundador do grupo musical Simentera. As suas composições nos principais estilos de música de Cabo Verde já foram interpretadas por Cesária Évora, Mayra Andrade e Lucibella. Neste dia, o alinhamento musical incluirá ainda canções como “14 anos”, de Paulinho da Viola, “Futuros Amantes", de Chico Buarque, “Luz Negra”, de Nelson Cavaquinho, e “A Filha da Porta-Bandeira”, de Fred Martins.

Mais tarde, a 17 de Julho, novamente pelas 18.30, é a vez do baixista, cantor e compositor Rolando Semedo se juntar a Fred e à cantora Nancy Vieira. No repertório, as canções “Mimória” e “Águ”, de Semedo, “O Samba de Diz”, Fred e M Diniz, “Esperança de Mar Azul”, do cabo-verdiano Teófilo Chantre, e “Tu me acostumbraste”, de Frank Dominguez.

Já o terceiro e último encontro, a 8 de Agosto, mais uma vez às 18.30, contará com a fadista portuguesa Joana Amendoeira, o acordeonista e compositor galego Pedro Pascual e o actor são-tomense ngelo Torres, que também se fará acompanhar pela sua filha Mar. Entre o repertório previsto, encontra-se "Entre o Calor e o Frio”, “Viver a Mil” e outras canções do álbum de Joana Amendoeira Na Volta da Maré, cujas composições são todas fruto de uma parceria entre Fred Martins e Tiago Torres da Silva.

Camélia Gardens, Jardim da Vigia, R. Rodrigo Delfim Pereira (Sintra). Dom (4 de Julho e 8 de Agosto) e Sáb (17 de Julho) 18.30. Gratuito, mediante reserva.

