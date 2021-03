Casa do Bolo: Brasil e Portugal juntos num pote

Com doce de ovos ou chantilly de lima, o difícil vai ser escolher: os novos bolos no pote de Lisboa juntam dois países numa única sobremesa.

Não há nada como um docinho para nos alegrar, muito menos se der para comer à colher. Quem o diz é a brasileira Joana Rodrigues, a pasteleira responsável pela Casa do Bolo, um novo negócio online de sobremesas em pote, que tenta conjugar os sabores do Brasil com os de Portugal.

“O bolo no pote é muito comum no Brasil, mas é quase sempre de brigadeiro ou leite Nido, por isso resolvi fazer umas brincadeiras com receitas portuguesas”, conta-nos ao telefone Joana, que começou a pensar em lançar a Casa do Bolo no início de 2020. “Minha mãe tem uma empresa de alojamento local, mas com a pandemia sofremos muito e tivemos de reestruturar o negócio. Foi uma boa altura para fazer testes [na cozinha] e experimentar.”

Casa do Bolo

Brincar com a acidez, reinventar o tradicional, acrescentar especiarias brasileiras: Joana não tem medo de arriscar e a sua criatividade já deu origem a mais de cinco propostas de bolo. De chocolate com mousse de oreo ou de cenoura com recheio de brigadeiro e cobertura de laranja, com compota caseira de morango ou com caramelo salgado e crumble de bolacha.

O processo de produção é totalmente artesanal, desde a decoração dos potes de vidro, que é assumidamente amiga do ambiente, às receitas ou montagem dos bolos. “Começamos a organizar tudo dois dias antes da entrega, mas só fabricamos na sexta-feira”, revela Joana, que é formada em Jornalismo, mas cresceu rodeada dos bolinhos da sua avó paterna, também Joana, que cozinhava para os netos todos os domingos.

Foi no Brasil, durante a infância e adolescência, que “pegou a habilidade”. Mas Joana lembra-se de provar logo várias sobremesas tradicionais portuguesas, do doce de ovos ao travesseiro de Sintra, quando chegou a Portugal, em 2018. “Quando tínhamos encontros em casa, antes da pandemia, eu sempre ficava responsável pela sobremesa.” Agora conta com a ajuda do namorado, português, para “aproveitar o melhor que a terra portuguesa tem para oferecer”.

Casa do Bolo

Colocar no pote foi uma forma prática de “controlar aquela ansiedade por doces”, confessa, por entre risos. “Com um bolo inteiro temos a tentação de comer tudo, mas assim é mais saudável, dá para partilhar e podemos comprar, por exemplo, três para guardar no frigorífico, porque eles aguentam durante uns dias.”

O menu, lançado à segunda-feira, difere de semana para semana, com as entregas a serem feitas de sexta-feira a sábado. Há sempre entre três a quatro sabores disponíveis, incluindo um especial da semana, como o Home Alone, um bolo fofo com creme de baunilha e chantilly de groselha.

Para mandar vir, basta contactar Joana através da página de Instagram da Casa do Bolo. A encomenda mínima é de dois potes e os preços variam entre os 3,50€ e os 3,90€ por unidade, valores ao quais acresce a taxa de entrega (2,40€ para o concelho de Lisboa e 3,90€ para o resto do distrito). Se devolver os frascos na encomenda seguinte, recebe um desconto de 0,40€.

“Em breve, vamos ter bolos com especiarias mais exóticas, porque o Brasil tem muita diversidade de sementes, favas e frutos secos”, partilha Joana. “Ainda estamos a desenvolver, mas vamos usar guaraná e açaí.”

+ As melhores sobremesas ao domicílio

+ Está ansioso por voltar a viajar? Queremos saber tudo