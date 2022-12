Casa Fernando Pessoa está nomeada para Museu Europeu do Ano

A Casa Fernando Pessoa é um dos nomeados para o Prémio Museu Europeu do Ano 2023 (European Museum of the Year Award ou EMYA, na sigla inglesa). O galardão – atribuído pelo Fórum Europeu de Museus, uma iniciativa do Conselho da Europa – visa reconhecer e distinguir “uma atmosfera única, com uma exposição e interpretação imaginativas e que apresente uma abordagem criativa para a educação e responsabilidade social”.

À distinção podem concorrer museus dos 47 países europeus que tenham aberto recentemente ou sido alvo de obras de modernização ou alargamento nos últimos três anos. Este ano, estão nomeados 33 museus, da Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estónia, França, Geórgia, Alemanha, Letónia, Países Baixos, Polónia, Portugal, Espanha, Suíça, Turquia e Reino Unido.

Em Portugal, além da Casa Fernando Pessoa, está também nomeado o Museu de Lagos – Dr. José Formosinho, que encerrou em Setembro de 2017 para obras de remodelação que se prolongaram por quatro anos, o que permitiu renovar o edifício e restaurar o acervo, antes de se iniciarem as actuais obras de ampliação.

Criado para reconhecer a excelência no sector museológico europeu e promover processos inovadores e de excelência, o prémio é atribuído desde 1977, data da fundação do Fórum Europeu dos Museus. Na edição passada, o vencedor foi o Museu da Mente, nos Países Baixos. O anúncio do vencedor deste ano e a cerimónia de entrega dos prémios terá lugar em Maio de 2023, durante a Conferência Anual do Fórum Europeu dos Museus, em Barcelona.

Além da nomeação para o EMYA 2023, a Casa Fernando Pessoa – que reabriu em 2020, depois de uma profunda remodelação – é também finalista do Prémio Nacional de Turismo, na categoria de Turismo Inclusivo. Esta distinção é uma iniciativa conjunta do banco BPI e do jornal Expresso, que em 2022 tem a sua 4.ª edição. Os vencedores serão conhecidos a 14 de Dezembro.

