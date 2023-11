Casa Fernando Pessoa faz 30 anos com entrada livre e programa único

No final do mês, no dia 30 de Novembro, a Casa Fernando Pessoa abre portas para uma visita temática, um documentário sonoro e um concerto, tudo com entrada livre.

A Casa Fernando Pessoa foi inaugurada há 30 anos, em 1993, no edifício onde o escritor habitou o primeiro andar direito nos últimos 15 anos de vida. Para celebrar, haverá um programa especial de aniversário, com entrada livre, no dia 30 de Novembro.

Além da visita orientada marcada para as 11.00, a directora da Casa Fernando Pessoa, Clara Riso, destaca a visita temática à exposição de longa duração, que será conduzida a partir das 15.50 por Richard Zenith, tradutor e biógrafo de Pessoa. Segue-se, às 17.30, um brinde aos 30 anos do museu de literatura.

Mais tarde, às 19.00, realiza-se no mesmo espaço uma sessão de escuta imersiva de uma selecção de episódios do documentário sonoro Não sei o que o amanhã trará, da radialista e realizadora Sofia Saldanha, que morreu em Dezembro do ano passado. “Neste dia de celebração, homenageamo-la também a ela, autora rigorosa e sensível de umas das mais bonitas peças que se fez sobre Fernando Pessoa”, considera Clara Riso.

O dia termina com um concerto de João Afonso, às 21.00. Em Sorriso audível das folhas, o cantautor revisita um projecto antigo de musicar textos de Pessoa e dá a conhecer essas composições.

As reservas para as visitas e para o concerto poderão ser realizadas através de e-mail (bilheteira@casafernandopessoa.pt) e os bilhetes devem ser levantados até uma hora antes do início de cada sessão.

Casa Fernando Pessoa. Qui 30. 10.00. Entrada livre.

