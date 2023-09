Casa Fernando Pessoa reúne escritores premiados em Lisbon Revisited

O Lisbon Revisited – Dias de Poesia está de volta à Casa Fernando Pessoa entre 27 e 29 de Outubro. Este ano, o festival literário reúne oito poetas de diferentes lugares, mas com algo em comum: são todos escritores premiados. Destacam-se Simon Armitage, poeta laureado do Reino Unido, e Kwame Dawes, considerado personalidade literária do ano em 2022, pela publicação norte-americana Brittle Paper, que verão os seus poemas traduzidos pela primeira vez para português.

“Uma oportunidade única para ouvir poetas com vozes e percursos tão diferentes partilharem sobre as suas experiências de escrita, histórias de vida e lerem os seus poemas em viva-voz”, lê-se em comunicado. Além de Armitage e Dawes, o festival junta debaixo do mesmo tecto a poeta galega Chus Pato, já editada por cá; a ucraniana Halyna Kruk, que integrou a antologia Quando a primavera chegar – 10 poemas de guerra, publicada pela Casa Fernando Pessoa; e os também premiados poetas portugueses Andreia C. Faria, Hélia Correia, João Luís Barreto Guimarães e Pedro Mexia.

A moderar as conversas ou a entrevistar os poetas convidados, teremos Joana Meirim (professora e investigadora), Margarida Ferra (escritora e profissional de comunicação), Margarida Vale de Gato (poeta, tradutora e professora), Maria Sequeira Mendes (professora e investigadora) e Ricardo Marques (poeta, tradutor e investigador).

Os bilhetes (2€-6€) para o Lisbon Revisited – Dias de Poesia, que a Casa Fernando Pessoa promove desde 2018, estão à venda na bilheteira da instituição, em Campo de Ourique, e online, na Blueticket.

Casa Fernando Pessoa(Campo de Ourique). 27-29 Out. Sex 19.00, Sáb-Dom 15.00. 2€-6€

