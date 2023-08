Festa do Livro chega à Amadora com três dias de programação grátis

A oitava edição da Festa do Livro da Amadora arranca a 8 de Setembro e prolonga-se até dia 10, no Auditório Rogério Rodrigues, na Biblioteca Municipal Fernando Piteira. Além de uma Feira do Livro, a programação inclui conversas, workshops, espectáculos e até um jantar literário. A entrada é livre.

A Festa do Livro começa, a 8 de Setembro, com uma Hora do Conto, interpretada por Elsa Serra. Mais tarde, pelas 18.00, há um episódio especial ao vivo do podcast Livra-te, de Joana da Silva e Rita da Nova (autora de As Coisas Que Faltam, editado pela Manuscrito), seguido de um encontro do Clube das Mulheres Escritoras, com a presença de cinco membros, entre os quais Gabriela Relvas (Gula de uma Rapariga Esquelética de Amor) e Lénia Rufino (O Lugar das Árvores Tristes).

Já no sábado, 9, é o atelier de BD dinamizado por Joana Simão, mais conhecida por Mosi, que dá início ao dia, pelas 10.30. Pensado para jovens dos oito aos 12 anos, é gratuito e para um número máximo de 12 participantes, pelo que os interessados devem inscrever-se assim que conseguirem. Mas, atenção, há mais propostas. Às 14.30, por exemplo, vão ser entregues vários prémios literários e, depois, a partir das 16.00, realizam-se várias mesas de debate: “Literatura Infantil”, com Catarina Sobral e Paulo Galindro; “Os Bastidores do Livro. Conversa sobre o mundo editorial”, por Elga Fontes, Diana Garrido e Marta Maia da Costa; e “Humor e Literatura”, de Nuno Artur Silva e Pedro Vieira. Já às 19.00 há um espectáculo no exterior e, a partir das 20.30, a primeira Amadora YA Book Party.

No último dia de festa, 10 de Setembro, a agenda inclui um atelier de escrita criativa com Possidónio Cachapa (Dom 10.00); uma mesa de debate sobre a “Literatura Lusófona Actual”, com Itamar Vieira Junior e Maria do Rosário Pedreira (Dom 16.00); uma mesa de debate de “Homenagem a Natália Correia”, com Fernando Dacosta e Filipa Martins (Dom 17.00); uma mesa de debate dedicada à “Banda Desenhada”, com Bernardo Majer e Raquel Sem Interesse (Dom 18.00); e um jantar literário (12,50€, mediante inscrição), com Andréa Zamorano e Paulo Moreiras.

Biblioteca Municipal Fernando Piteira (Amadora). 8-10 Set. Sex 16.00-20.00, Sáb-Dom 10.00-13.00 e 14.00-20.00. Entrada livre

