Casa Independente celebra 7 anos com noite de kuduro de entrada livre

Qualquer razão é boa para uma visita à Casa Independente, mas se for para apagar as velas melhor ainda. A Casa celebra o seu 7.º aniversário a 19 de Outubro com festa rija e direito a DJ sets e um concerto de kuduro.

Símbolo imediato do renovado Intendente, pelas mãos de Inês Valdez e Patrícia Craveiro Lopes, esta Casa deu ao bairro em 2012 um novo motor de mudança e uma nova razão para viver a vida nocturna num dos sítios mais cool e alternativos da cidade.

“O nosso aniversário é sempre um dia especial, onde aproveitamos para celebrar com todos aqueles que fazem da Casa um espaço familiar e acolhedor. Esta é sempre uma noite onde retribuímos amor a todos os que contribuem para que a nossa Casa seja um lugar inclusivo e repleto de amizade”, lê-se no comunicado que dá conta da celebração.

O programa é especial, como manda a efeméride, e a pista abre logo a partir das 22.00. A Casa Independente faz a festa com a kudurista (vamos ser rigorosos nos termos) Noite & Dia. A angolana, vencedora do prémio Melhor Kuduro nos Angola Music Awards de 2018, é para muitos a Rainha do Kuduro. A artista vem acompanhada das suas bailarinas e apresenta o novo single "Kapota".

A festa continua com o DJ Maboku, uma das estrelas da editora Príncipe e já DJ residente da Casa, que mostra o melhor da música dos subúrbios lisboetas.

Largo do Intendente Pina Manique, 45. 19 de Outubro 22.00. Entrada livre.

+ Arroios, Anjos, Intendente: os melhores sítios para sair à noite