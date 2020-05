Casa-Museu Medeiros e Almeida lança visita guiada em três episódios

A Casa-Museu Medeiros e Almeida continua encerrada ao público, mas nem por isso perde a oportunidade de comemorar o Dia Internacional dos Museus. Esta segunda-feira lança uma série online composta por três episódios que funcionam como uma visita guiada.

Ainda de portas fechadas, a Casa-Museu Medeiros e Almeida prepara-se para revelar “alguns dos segredos mais bem guardados” da residência do empresário António de Medeiros e Almeida (1895-1986), através do lançamento de uma visita guiada virtual em três episódios.

A série, que será transmitida na página de Facebook da Casa-Museu nos dias 18, 20 e 22 de Maio, visa assinalar o Dia Internacional dos Museus. Cada episódio centra-se numa divisão específica, como o Salão, que era o espaço habitado pelo casal Medeiros e Almeida, ou a Sala das Porcelanas, onde se destacam as colecções de porcelana da China, com as primeiras encomendas de porcelana vindas da China para a Europa.

Com uma colecção de artes decorativas com mais de duas mil obras expostas, a Casa-Museu Medeiros e Almeida prevê a retoma da actividade a partir do próximo dia 25 de Maio.

