Casa-Museu Medeiros e Almeida promove visitas virtuais gratuitas

A Casa-Museu Medeiros e Almeida decidiu assinalar o Dia Internacional dos Museus, a 18 de Maio, e os 20 anos de abertura ao público, a 1 de Junho, com duas visitas virtuais e gratuitas, em parceria com o projecto Mythos, dedicado à divulgação, pesquisa e exploração da mitologia greco-romana. As sessões decorrem ambas a partir das 18.00, através de Zoom.

A primeira visita, no Dia Internacional dos Museus, a 18 de Maio, convida os participantes a conhecer as divindades do Olimpo. Já a segunda, a 1 de Julho, irá permitir aos participantes reconhecer as figuras míticas ovidianas, dos deuses às ninfas, presentes nas obras de arte. Ambas vão ser conduzidas por André Ferreira, investigador e responsável pelo projecto Mythos.

As sessões têm uma duração estimada de 30 a 40 minutos. A participação é gratuita, mas carece de inscrição obrigatória, sujeita a confirmação, através de e-mail (mithosgrecoromanos@gmail.com).

A Casa-Museu Medeiros e Almeida, antiga residência do empresário António de Medeiros e Almeida (1895-1986), apresenta uma colecção de artes decorativas com mais de 2 mil obras expostas, albergando também várias exposições temporárias.

+ Visitas aos museus de Lisboa dentro de casa

+ O mundo mudou e as cidades mudaram com ele. Como se sente em relação à sua?