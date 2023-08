Casa T faz festa nas Damas para ajudar pessoas trans imigrantes

Há festa solidária nas Damas esta sexta-feira, 25 de Agosto. O objectivo é ajudar a Casa T e as pessoas trans imigrantes que lá vivem.

“Precisamos com urgência de fogão, máquina de lavar roupa e mantimentos alimentares”, escreve Luan Okun, numa publicação partilhada pela Casa T, que co-fundou com Aquilla em 2020. A associação, que acolhe pessoas trans imigrantes, lançou uma campanha de financiamento colectivo no passado mês de Julho e esta sexta-feira, 25 de Agosto, promove também uma festa solidária, nas Damas, “para movimentar a manutenção da casa”.

O line-up musical conta com Fayxka entre as 23.00 e as 00.30, Maribel das 00.30 à 01.30, Marcolan das 01.30 às 03.00 e Kbral das 03.00 até às 04.00. Está prevista também uma performance por Lee Sun. O bilhete de entrada custa 5€ e reverte totalmente para a Casa T.

Já a campanha de financiamento colectivo, lançada em Julho, continua activa por mais 20 dias. O objectivo é angariar 6 mil euros – até agora ainda só foram doados 1525€. Há ainda uma outra campanha de angariação de fundos a decorrer na plataforma Go Fund Me, para “assegurar a renda e facturas de água, luz e internet dos próximos meses de moradia”.

Fundada em 2020 por Aquilla e Luan Okun, a Casa T Lisboa – um centro de acolhimento, socialização e autonomização para pessoas transvestigêneres imigrantes ou racializadas em Lisboa – nasceu como o primeiro passo para o que poderá vir a ser uma rede de habitação permanente e espaço de trabalho para pessoas trans imigrantes, que se encontram em posições marginalizadas e precisam de apoio jurídico e psicológico.

