CasadoCais, a nova websérie da RTP, estreia esta segunda.

Tem personagens LGBT+ e um elenco de youtubers como Peperan ou Kiko Is Hot. #CasadoCais, a nova websérie da RTP, é um caos semelhante ao que os cinco criadores (e actores) viveram quando moravam juntos no Cais do Sodré.

Comentários mais há em todo o lado. A frase de Jay, personagem de Francisco Soares (conhecido como Kiko is Hot no YouTube), no fim do trailer de apresentação de #CasadoCais, serviu na perfeição para o que se seguiu. Uma enxurrada de comentários homofóbicos dirigidos à RTP e ao elenco - “parabéns por apostarem na degeneração, perversidade e imundice” e afins.

“Acabou por ser quase profético e as pessoas que fizeram estes comentários nem se aperceberam que foram o cliché normal destas situações”, diz Ana Correia (mais conhecida no mundo virtual por Peperan), que nesta websérie é Ema, uma das personagens principais, e ao mesmo tempo realizadora e argumentista.

André Mariño, outro dos actores, o Alex da casa, admite que a “estratégia de entrada [com o trailer] não é suave”. “Mas também nunca foi a nossa intenção seduzir esse nicho de audiência. Queremos apelar à parte que é o futuro do país, com 10 a 15 minutos de alienação feliz e divertida.” Aliás, é por isso que a série nem chega à televisão: estreia na segunda-feira no YouTube e na RTP Play e ao todo serão 10 episódios semanais com um objectivo: “Rir e fazer as outras pessoas rir”, conta Peperan. “Uma websérie faz todo o sentido para o público a que se dirige, uma geração que vê praticamente tudo na internet.”

O resto do elenco já tem experiência nestas andanças dos milhares de visualizações e da linguagem para a net – não é à toa que o nome da série é um hashtag. Além de Kiko Is Hot e Peperan, também Soraia Carrega (a Lara da série) é a youtuber Djubsu.

A ideia para #CasadoCais começou como uma brincadeira de outra das produtoras e argumentistas (que também faz parte do elenco, aqui toda a gente é um faz-tudo), Helena Amaral, quando moravam todos juntos no Cais do Sodré. “Parecia que estava a viver num programa de televisão”, começa. “Numa das muitas noites loucas daquela casa, lembrei-me de como seria perfeito ter câmaras instaladas, porque achava que muita gente iria adorar assistir às dinâmicas daquelas personagens da vida real.”

Dois anos depois, surge a série escrita pelos cinco, com muito caos, cigarros e momentos que vão da “extrema felicidade à demência e discussões” pelo meio, conta Peperan.

Quanto ao primeiro episódio, espera-se “caos, dildos, álcool e amizade”, resume André. A temática LGBT está presente, mas é uma coisa natural. “Esta série é uma série de comédia que, por acaso, tem personagens principais LGBT. No entanto é uma série universal com que acho que qualquer pessoa se pode relacionar”, explica Kiko Is Hot.

Uma série para quem é “jovem, parvo e feliz na sua incoerência”, escrevem no texto de apresentação. “Para quem diz que hoje se vai deitar cedo para ir ao ginásio de manhã e está a ver a quarta temporada de Game of Thrones às quatro da manhã.”

Quem são as personagens?

O elenco explica.

EMA (Ana Correia a.k.a. Peperan): "É inspirada em mim. Uma jovem que vem do Entroncamento em busca do seu sonho de ser realizadora, mas que é apanhada no mundo louco de Lisboa, principalmente porque se assumiu como lésbica."

ALEX (André Mariño): "É talvez uma mistura daquilo que eu me veria a ser se a vida fosse ficção e do que realmente fui durante alguns anos. Um ninfomaníaco, boémio, meio feminino, refinado por fora e um suíno na presença dos mais próximos."

JAY (Francisco Soares a.k.a. Kiko Is Hot): "O Jay é um maquilhador, azarado no amor, que não leva a vida demasiado a sério. É a personagem com trabalho mais estável na série, mas luta para ter confiança e conseguir relacionar-se amorosamente com rapazes. NADA baseado em mim, portanto."

LARA (Soraia Carrega a.k.a. Djubsu): "Uma jovem que está a ultrapassar o fim da sua primeira relação e alguns problemas de organização na sua vida pessoal. É actriz, mas por falta de trabalho nessa área tem um part-time num café local."

BEATRIZ (Helena Amaral): "A Beatriz é uma lutadora insatisfeita, largou tudo para vir para Lisboa em busca de uma vida mais próxima daquilo que a faz sonhar. É a mais velha da casa, o que traz outro olhar sobre algumas situações."

