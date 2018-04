Casanova faz 18 anos e tem pizzas grátis na festa de aniversário

A pizzaria Casanova, conhecida também como “as pizzas do Lux”, comemora o 18.º aniversário no dia 25 de Abril a partir das 18.00 com bar aberto de pizza e bebida.

É um clássico quando falamos de pizzas em Lisboa. Maria Paola Porru abriu esta pizzaria há 18 anos, ainda o Cais da Pedra era um sítio estranho, só com o Lux à porta. Esta entrada na maioridade é marcada também pelo “regresso a casa” do pizzaiolo Vítor Cunha, que em 2016 abriu a Forneria no Parque das Nações e vai estar a fazer pizzas neste dia.

Fotografia: Arlindo Camacho

Até às 02.00 da manhã, o restaurante não vai funcionar como normalmente – não há lâmpadas vermelhas para acender e fazer o pedido. Mas as pizzas de massa fina e estaladiça, feitas em forno de lenha, vão estar sempre a sair, assim como bruschettas, crostinis e outros pratos fora da carta mas sempre italianos. É uma festa informal, sem lugares sentados mas aberta a todos.

Avenida Infante Dom Henrique, Cais da Pedra, Armazém B, Loja 7. 21 887 7532. Seg-Dom 12.30-01.30.

