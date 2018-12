Casanova: esta loja de decoração é pequenina e muito engraçada

Lígia Casanova tinha um atelier em Alcântara e uma loja online, agora tem também uma pequena loja na Lapa que quer mostrar o que de melhor se faz no design de interiores.

O espaço na Rua das Praças é pequeno, o que obriga Lígia Casanova a uma curadoria. Nesta loja com o seu nome, a designer tem à venda uma selecção de peças de decoração que costuma privilegiar nos seus muitos projectos.

Lígia cresceu no meio da decoração. Os pais estavam ligados ao mobiliário, mas, a rebeldia juvenil levou-a a formar-se em design gráfico. Depois de oito anos a trabalhar em publicidade, trocou a vida agitada da agência pela tranquilidade da decoração.

“A vida de publicitária não se conciliava com a vontade de ser uma mãe presente e então decidi trabalhar como freelancer em casa, só que os clientes quando iam a minha casa diziam-me que deveria fazer projectos de design de interiores porque achavam a minha casa original. Até que um dia fiz o meu primeiro projecto e desde aí virou uma bola de neve”, conta-nos Lígia Casanova, via email.

Manuel Manso

Apesar de andar sempre com um pé para lá da fronteira em busca de inspiração, que retira das paisagens e cores dos países que visita, a designer continua a apostar em Lisboa. “Este espaço oferece às pessoas a oportunidade de levar até às suas casas o Living Culture by Ligia Casanova”, diz, explicando como esta nova loja reflecte o seu estilo despretensioso e descontraído.

Criar espaço para a felicidade é o seu mote, e garantir o conforto, harmonia e felicidade daqueles que vivem nos lugares que cria é o seu maior objectivo. Fortemente influenciados pelo estilo escandinavo e industrial, os seus projectos privilegiam os materiais naturais, ecológicos e orgânicos e combinam um design contemporâneo com objectos que remetem para um estilo rústico e tradicional. O resultado são espaços cheios de personalidade, com um ar contemporâneo e uma paleta neutra com apontamentos de cor e texturas, tal como o que poderá encontrar agora nos 15m² da sua nova loja no nº78.

Em destaque, este mês, está a colecção Raw concebida a pensar em todos os amantes de uma atmosfera industrial e de materiais naturais, e a Magical Christmas que revisita algumas peças do sucesso de vendas de Natal do ano passado.

Manuel Manso

Contudo, o destaque vai para a vitrine da loja do nº82. “A pop-up store é uma janela de inspiração dos ambientes que criamos no atelier. Todos os meses iremos apresentar um ambiente diferente nos nossos 4 m² de exposição". A pensar na quadra festiva que se avizinha, este mês Lígia apresenta-lhe uma mesa posta para o Natal.

“Ao longo do ano iremos ter diferentes colecções e oferecer várias opções de escolha ao público”, garante a designer. Mas, por agora, pode adquirir postais e cadernos (4€-10€), jarras em terracota (35€), mantas de linho (120€) e ainda vários acessórios de cozinha em cerâmica, madeira e metal.

Edição de Cláudia Lima Carvalho

Rua das Praças, nº78 /nº82 (Lapa). 912 258 968. Qua-Sáb 13.00-20.00

