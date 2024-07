Casas de banho do Metro de Lisboa vão reabrir, mas ainda não se sabe quando

"Presentemente [o Metro de Lisboa] não dispõe de instalações sanitárias abertas ao público”, mas isso vai mudar, garantiu a empresa Metropolitano de Lisboa ao Jornal de Notícias (JN), adiantando que está "em avaliação o lançamento de um procedimento para exploração dos WCs nas estações, que se estima poder ser lançado durante o segundo semestre de 2024". O JN questionou a empresa sobre quantos sanitários vão reabrir e em quais estações, mas não recebeu respostas. Também não se sabe exactamente quando voltarão a funcionar as casas de banho, já que, à semelhança do que acontecia no passado, as instalações serão exploradas por um concessionário.

Entre 2017 e 2018, o Metro de Lisboa disponibilizou casas de banho em quatro estações da rede – Campo Grande, Marquês de Pombal, São Sebastião e Aeroporto – e estava prevista a abertura de equipamentos em mais 11 estações, o que nunca se concretizou. O acesso aos sanitários era possível mediante o pagamento de 30 cêntimos, opção que não foi bem recebida por todos, como foi o caso do grupo activista Infraestrutura Pública, que, na sua reivindicação por sanitários públicos gratuitos na cidade, diz não compreender por que razão um cliente de uma estrutura como o Metro, pagando o seu passe ou bilhete, não tem direito automático a utilizar os sanitários, tal como acontece noutros estabelecimentos privados, como restaurantes ou cafés.

