Cascais assegura vigilância nas praias fora da época balnear

Se gosta de ir à praia durante o Inverno, mas tem receio de se aventurar no mar quando não há nadadores-salvadores por perto, vai gostar de saber que a Câmara Municipal de Cascais volta a assegurar vigilância fora da época balnear. Desde quarta-feira, 18, os areais de Carcavelos, Parede, São Pedro do Estoril, Moitas, Duquesa e Conceição são vigiados todos os dias, das 10.00 às 17.00.

Com um investimento anual de cerca de 116 mil euros, a iniciativa foi implementada em 2018, “para reforço de segurança na linha costeira, especialmente dada a proximidade das zonas urbanas e a procura das praias durante todo o ano”, como se lê no site do município.

No âmbito de serviços contratados pela autarquia à Associação Humanitária de Segurança e Salvamento Brave Heart, há ainda a possibilidade de reforço de vigilantes, assim como de alargamento de horários. “O objectivo é garantir sempre a segurança, porque fora da época balnear, apesar do sol e do calor, as correntes podem representar perigos acrescidos.”

