Cascais celebra Dia do Livro com programa grátis para os mais novos

O Dia do Livro assinala-se a 23 de Abril, mas Cascais começa a celebrar um dia antes. Além de “Danças com História”, há horas do conto e uma leitura encenada para ouvir.

Foi Fernando Pessoa que disse, há quase um século, que “Ler é sonhar pela mão de outrem”. Este ano, os mais novos são convidados a sonhar também pela mão da Câmara Municipal de Cascais, que se prepara para rever, mais uma vez, a importância do livro, da escrita e da leitura para o concelho. Para isso, contaram também com a ajuda de alguns utilizadores das Bibliotecas Municipais de Cascais, que foram desafiados a falar sobre o seu livro preferido – as escolhas vão ser desvendadas num vídeo a ser lançado online no Dia do Livro, 23 de Abril. Antes, promove-se a descoberta de uma rota literária, anuncia-se o aumento da biblioteca digital e convida-se os mais novos a aproveitar a programação prevista para este sábado, dia 22.

“Para assinalar este Dia Mundial do Livro, vão ser disponibilizados novos títulos, aumentando para mais de 600 os disponíveis na Biblioteca Digital de Cascais”, lê-se em nota da autarquia, que incentiva também a entrega de livros em segunda mão num dos ecocentros móveis distribuídos por toda a freguesia. Os títulos aí depositados serão encaminhados para as bibliotecas municipais, como a Biblioteca Infantil e Juvenil, a Biblioteca Municipal de Cascais – Casa da Horta da Quinta de Santa Clara e a Biblioteca Municipal de S. Domingos de Rana. Juntas, estas três bibliotecas possuem mais de 184 mil exemplares disponíveis.

Já sobre a agenda prevista para os dias 22 e 23 de Abril, conte com as oficinas gratuitas “Danças com História”, que terão lugar na Biblioteca Municipal de S. Domingos de Rana, (Sáb 10.30-15.30); os “Conto na Horta – Hora do Conto”, na Biblioteca Municipal de Cascais – Casa da Horta da Quinta de Santa Clara (Sáb 15.30-16.30); a leitura encenada de “Isto não é o Pinóquio”, na Biblioteca Infantil e Juvenil (Sáb 16.00-16.35); e uma oficina de ilustração e hora do conto “Com os olhos bem grandes, para ver melhor”, no Borboletário João Pedro Cardoso da Conceição (Dom 11.00-12.30). Esta última actividade é a única que não é gratuita, tendo um custo de 12€. As restantes são de entrada livre mediante inscrição, limitada à lotação disponível.

