Cascais é um dos melhores destinos europeus do ano

A plataforma European Best Destinations anunciou os melhores destinos do ano. Considerada a “Riviera portuguesa”, a vila de Cascais, a única representante nacional, conquistou o quinto lugar com pouco mais de 34 mil votos.

Lisboa saiu vencedora na primeira edição, o Porto soma três participações e três vitórias e Braga quase sentiu o sabor da glória na edição de 2019: ficou a cerca de três mil votos da campeã Budapeste. Este ano, a plataforma European Best Destinations distinguiu Colmar, a cidade francesa com mais dias de sol. A vila de Cascais, a única nomeada portuguesa, conquistou uma “menção honrosa” ao alcançar o quinto lugar na competição, mérito da sua “localização perfeita” e clima ameno.

A 11.ª edição do concurso bateu um recorde em número de votos, reunidos entre 15 de Janeiro e 5 de Fevereiro de 2020, com mais de 600 mil votações de 179 países. Ao todo, fazem parte do ranking 15 dos mais badalados destinos europeus de 2020. No pódio, encontra-se a capital de vinhos da Alsácia, um destino perfeito para foodies, mas também para amantes de história, música e cultura. Seguem-se Atenas (Grécia), Tbilisi (Geórgia), Viena (Áustria), e, finalmente, no quinto lugar, a vila de Cascais, em Portugal.

“A Riviera portuguesa oferece uma variedade surpreendente de paisagens e atracções”, lê-se na plataforma European Best Destinations, que refere ainda a “localização perfeita, apenas a dois passos da capital e do seu aeroporto internacional e de outros locais imperdíveis, como Sintra (Património UNESCO), Ericeira (Reserva Mundial de Surf) e Mafra (a Versailles portuguesa)”. O destino português – recomendado ainda para fãs de praia, mar, desportos ao ar livre, bem-estar, cultura e compras – é um dos destinos preferidos dos viajantes ingleses, brasileiros e asiáticos.

No ranking, encontra ainda Sibiu (Roménia), Namur (Bélgica), Rijeka (Croácia), Paris (França), Bydgoszcz (Polónia), Roma (Itália), Hévíz (Hungria), Cork (Irlanda), Rochefort Océan (França) e Menorca (Espanha).

