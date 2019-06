Cascais espera 50 mil pessoas para a concentração europeia da Harley-Davidson

São um clássico que conquista até aqueles que não gostam de motos. Entre 13 e 16 de Junho, Cascais vai servir de palco para a concentração europeia da Harley-Davidson. Durante três dias não vão faltar coisas para fazer, sempre com música de fundo.

Depois da festa ter acontecido no ano passado em Praga, onde se comemorou o 115º aniversário da marca, os motociclistas europeus apontam este ano para Cascais, que já em 2012 recebeu este evento.

Enquanto em Lisboa as atenções estão viradas para os Santos Populares, em Cascais a marcha é outra, com muitas motos e motards. A concentração europeia da Harley-Davidson chega a 13 de Junho a Cascais, onde são esperados 50 mil pessoas. O epicentro da festa é na Praia da Ribeira.

Ao longo dos três dias, estão programadas várias actividades, com destaque para o Custom Bike Show, no dia 14, que vai premiar as melhores personalizações nas motos. No dia 15, conte com um desfile de bandeiras Harley-Davidson, um percurso de 32 km ao longo da costa que tem início no Estoril e termina no centro de Cascais.

Haverá ainda uma zona de demonstração, onde estarão expostos os novos modelos Harley-Davidson que o público poderá testar. A pensar naqueles que não têm carta de moto, a Harley oferecerá a possibilidade de testar o simulador de condução para que ninguém fique de fora.

"Estamos muito satisfeitos com a forma como Cascais nos acolheu para a celebração de um dos mais emblemáticos eventos de motociclismo do mundo. Temos muitas surpresas preparadas para esta nova edição e um programa repleto de actividades com as quais, mais um ano, esperamos oferecer a todos os harlistas europeus uma experiência inesquecível", escreveu em comunicado Bev English, responsável pelo evento.

A entrada é livre e está prometido muito rock.

