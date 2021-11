Cascais Food Lab, o cofre-forte da tradição gastronómica cascalense

Foi do livro Receitas de Reis e Pescadores, da autoria de Raquel Moreira e Cláudia Silva Mataloto, publicado em 2017 com o objectivo de preservar o património gastronómico do concelho de Cascais, que nasceu dois anos mais tarde o Cascais Food Lab em pleno Mercado da Vila. Só que, passados 15 dias da inauguração veio o confinamento, e nisto já lá vão quase dois anos.

De volta à carga na dinamização deste espaço que, além de transmitir o legado gastronómico do município, também abraça, e bem, outras iniciativas que tenham que ver com cozinha, está Cláudia Silva Mataloto (sim, uma das autoras do livro) e é ela, enquanto gestora da área de gastronomia da Câmara Municipal de Cascais, uma das pastas do vice-presidente Miguel Pinto Luz, quem faz as honras da casa.

À mesa, enquanto ali ao lado, numa bonita cozinha industrial aberta se preparam as famosas areias de Cascais para um evento da autarquia, ficamos a saber tudo o que aqui acontece desde actividades para crianças e jovens e workshops com chefs, a provas harmonizadas do vinho de Carcavelos, passando ainda por formações sobre como licenciar a sua cozinha e cursos de fotografia gastronómica.

© Mariana Valle Lima Cláudia Silva Mataloto

Mas há mais. “Também disponibilizamos as nossas instalações para quem já está um bocadinho mais à frente e quer vir aqui testar o produto, e ajudamos com o desenvolvimento do conceito”, afirma Cláudia, de 48 anos, sem esconder o seu entusiasmo com a gastronomia. Aliás, a ideia que dá é que, se depender dela, o céu é o limite. Mas há mais ainda. Se quiser reunir a família ou um grupo de amigos para umas horas bem passadas, há a possibilidade de decidirem a ementa, irem às compras ali ao mercado com o chef, prepararem o almoço ou jantar, para depois se juntarem à mesa com tudo a que têm direito.

“Outro dos grandes objectivos deste espaço é que a nossa restauração comece a apresentar nas suas ementas mais pratos de Cascais, porque sentimos que a nossa gastronomia também está muito descaracterizada, alguns pratos estão perdidos e de alguns doces não se fala”, avança Cláudia. E de que receitas fala? “Dos pratos de peixe e marisco, como o bacalhau à Cascais, o arroz de tamboril, os camarões picantes ou as amêijoas à Guincho. Mas também dos pratos de caça e de capoeira. De caça porque há aqui uma tradição, muito ligada a D. Carlos que nesta zona também caçava e também muito ligada às pessoas da zona da Malveira da Serra que ainda hoje têm hábitos de caça, e depois de capoeira, pois ainda é muito comum nas zonas mais rurais as pessoas criarem galinhas e galos e fazerem esses pratos. Portanto há aqui uma diversidade muito grande. Ah, e não podemos esquecer as sopas, ainda existem muitas pessoas com horta, portanto há sopa de peixe, sopa de tomate, sopa de feijão com nabos... Temos uma gastronomia muito variada, falta é as pessoas conhecerem essa gastronomia”, explica.

© Mariana Valle Lima As famosas areias de Cascais em preparação

No que toca aos doces, além das “incontornáveis” areias de Cascais, Cláudia fala-nos também das nozes “que inclusive, já dentro deste projecto de incentivo à gastronomia local, foram finalistas, ao lado das areias, nas 7 Maravilhas de Portugal, há dois anos”. “E, como consequência dessa presença, começámos a ver mais casas comerciais a apostar nas nozes, enquanto as areias sempre foram mais comuns. Depois, o mesmo aconteceu com as joaninhas de Cascais, o que foi uma agradável surpresa, só havia uma casa comercial que as fazia e agora também há várias”, acrescenta.

Aberto a todos, de todas as idades, cascalenses, portugueses e do mundo, o Food Lab terá o maior gosto em recebê-lo. Consulte a agenda, para ver se algum dos eventos lhe enche as medidas, ou envie um mail para algo mais pensado à medida.

Mercado Municipal de Cascais. 91 604 9725. Seg-sex 9.00-17.00. Email: info@cascaisfoodlab.pt

