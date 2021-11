Praça do Hub do Beato abre portas a entusiastas do vinho

O futuro mercado do Hub Criativo do Beato vai acolher um curso de vinho, que inclui provas de mais de 20 referências vínicas de sete países.

A Praça, no Hub Criativo do Beato, só deverá ser inaugurada no início do próximo ano. Até lá, prevêem-se várias iniciativas para fazer crescer a expectativa. Depois de um pop-up gastronómico, convidam-se apreciadores e entusiastas do vinho para um curso em horário pós-laboral, de 29 de Novembro a 8 de Dezembro. Durante seis dias, não só ficará a conhecer mais sobre a bebida alcoólica, produzida por fermentação do sumo de uva, como terá oportunidade de fazer mais de 20 provas de referências vínicas de sete países.

“A Adega é uma das áreas da plataforma online da Praça que mais investimento tem merecido nos últimos tempos. Esta é, aliás, uma das zonas do futuro mercado que vai merecer especial importância. Mas, enquanto não abre ao público, a Praça organizou um curso de vinho para sensibilizar e dar a conhecer mais sobre uma bebida que tem tanto de complexa como de prazerosa para muitos”, lê-se em comunicado da organização.

O curso em horário pós-laboral (Seg-Qua 18.30-21.00) tem a duração total de 15 horas, distribuídas por seis dias, e é composto por três módulos distintos. No primeiro, chamado “o vinho sentido”, vão ser abordados os conceitos mais elementares do glossário vínico e realizada uma prova organoléptica para estimular os sentidos. O segundo, designado de “o vinho sentado” é dedicado à história do vinho, à geografia, à harmonização e a muitos outros temas como o armazenamento, a temperatura e o processo de decantação.

Por fim, mas não menos importante, o terceiro módulo, “o vinho sem tudo”, explora a interacção entre a natureza e a civilização e de que forma os solos e o clima têm efeito nas vinhas e nas pessoas. Será também introduzida a temática da viticultura e vinificação através dos conhecimentos de António Marques Cruz, produtor dos vinhos Quinta da Serradinha e COZ´s. À excepção deste módulo, as restantes aulas são leccionadas por Olavo Silva Rosa, gestor e curador da garrafeira da Praça.

Para participar, será necessário inscrever-se através de um formulário online. O curso tem um valor de 288€, que inclui mais de 20 provas de vinhos de Portugal (Alentejo, Bairrada, Dão, Douro, Lisboa e Região Demarcada dos Vinhos Verdes), França (Alsácia, Bordéus, Borgonha, Jura, Loire), Itália (Friuli, Piemonte), Espanha (Jerez, Rioja), Geórgia (Cachétia), Alemanha (Mosel) e Eslovénia (Vipava).

Hub Criativo do Beato. Travessa do Grilo. 29 e 30 de Novembro e 1, 6, 7 e 8 de Dezembro. Seg-Qua 18.30-21.00. 288€.

