A Praça do Hub Criativo do Beato abre portas para o São Martinho

O mercado do Hub Criativo do Beato ainda só funciona online, mas abrirá portas para um pop-up gastronómico no sábado. Conte com castanhas assadas e outras surpresas.

A Praça, o futuro mercado do Hub Criativo do Beato, ainda só funciona online. Mas o São Martinho é o mote para abrir portas a um pop-up gastronómico já este sábado, 13 de Novembro. Entre as 12.00 e as 17.00, não vão faltar razões para visitar o espaço: das tradicionais castanhas assadas, passando pela água-pé do produtor Rodrigo Filipe, até à tradicional sopa da pedra de Almeirim, prato icónico da gastronomia portuguesa. Mas há mais.

Num dos futuros edifícios da Praça, onde se realiza o evento, terá ainda a oportunidade de participar em provas de degustação de vinhos naturais e de produtos de charcutaria e queijos, todos de pequenos e médios produtores portugueses, assim como da mercearia. Para a ocasião, foi também criado um menu de Magusto (16€), que inclui castanhas assadas biológicas de Trás-os-Montes, água-pé do conhecido produtor dos vinhos Humus, a lendária sopa da Confraria da Sopa da Pedra de Almeirim e até uma fatia de bolo de castanha, feito pela pasteleira Joana Xardoné.

A entrada é gratuita, mas recomenda-se reserva online antecipada, uma vez que a lotação é limitada. Até lá, aproveite para ficar a conhecer mais sobre A Praça, projecto que pretende esbater a fronteira entre o que se come e o que se compra, mas sobretudo levar os portugueses a consumir o que é português. Se ficar com o apetite aguçado, nós explicamos como encher a cesta de produtos nacionais.

Hub Criativo do Beato. Travessa do Grilo. Sáb 12.00-17.00. Entrada gratuita.

