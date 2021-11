Durante um mês, Lisboa vai conjugar o verbo petiscar em espanhol

Até 5 de Dezembro, o Tapas Experience propõe menus de degustação de tapas em 42 restaurantes de todo o país. Em Lisboa, está no Tapisco, no Tapa Bucho Gastro Bar e no Saraiva's, entre outros.

Tapas e cerveja são uma dupla consagrada, e não é só no Verão. Por isso, e dada aceitação que a Rota de Tapas também tem tido, a cerveja catalã Estrella Damm criou uma nova experiência gastronómica em Portugal para quem gosta de petiscar – ou tapear, neste caso. É o Tapas Experience, que começou no final de Outubro e vai até 5 de Dezembro, com menus de degustação de tapas e harmonização de cerveja em restaurantes de norte a sul do país.

“Depois de criarmos a Rota de Tapas, que tem tido enorme sucesso e já se expandiu por cidades de norte a sul, achamos que estamos no momento certo de continuarmos a investir neste território e criar o Tapas Experience, que não é de todo um substituto da Rota de Tapas, que vai continuar a existir. É sim uma proposta complementar, para um público diferente que aprecia o conceito de tapear, mas que prefere não se deslocar durante a noite, apreciando uma excelente refeição apenas num local”, afirma Vanessa Germano, da Estrella Damm, num comunicado enviado à Time Out.

A experiência está disponível em 42 restaurantes de todo o país (a lista completa pode ser consultada aqui). A marcar presença em Lisboa estão, por exemplo, o Saraiva's (37€), o Tapisco (30€) e o Tapa Bucho Gastro Bar (30€). Os menus incluem a refeição completa de tapas, sobremesa e bebidas, que varia de restaurante para restaurante.

