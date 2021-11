Chutnify: restaurante indiano vive Festival das Luzes com menu especial

O menu está disponível de 4 a 7 de Novembro nos restaurantes de Cascais e Príncipe Real. As celebrações do Diwali incluem ainda música, as típicas diyas (lanternas) e cocktails originais.

Todos os anos, por esta altura, a Índia fica mais iluminada. É pelo Diwali, também conhecido como Festival das Luzes, a celebração religiosa que simboliza a passagem da escuridão para a luz. Durante cinco dias, hindus, sikhs, jainistas e budistas festejam com fogo-de-artifício e há velas e lâmpadas a tomar conta da cidade.

Para assinalar a data em Lisboa, o restaurante indiano Chutnify vai ter um menu especial, que arranca esta quinta-feira e termina no domingo, dia 7.

Para entrada pode escolher entre o chicken 65, um frango picante à moda de Chennai; o gol gappa também conhecido por pani puri; masala bhindi ou quiabo frito com mistura de especiarias masala e chamuças de batata doce. Há sete pratos principais, entre os quais o chole bhature, que é um caril de grão com um leve pão bhature; frango tikka masala; camarões ao estilo balchao com malagueta; e ainda especialidades no tandoor. Os doces não podem faltar, já que são típicos desta festa. Além da oferta de uma caixinha para levar, há um pudim mango sago e as típicas chamuças recheadas de chocolate.

Além do menu, as celebrações incluem música, as típicas diyas (lanternas) e cocktails originais.

A experiência pode ser vivida ao almoço e ao jantar nos restaurantes de Cascais e do Príncipe Real e também está disponível para takeaway e delivery através da Glovo e Uber Eats.

+ Tataoim, o novo dialecto do plant-based

+ Marisqueira do Lis chega ao Uber Eats com entregas grátis