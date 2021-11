Marisqueira do Lis chega ao Uber Eats com entregas grátis

O tempo está chuvoso e sair de casa pode ser um desafio, mas há uma boa notícia para quem gosta de se prestar a um pequeno luxo ou outro: já não precisa sair de casa para se refastelar com uma boa mariscada. A icónica Marisque do Lis, vizinha do Ramiro, na Almirante Reis, está agora disponível no Uber Eats. E quer saber a melhor? Até dia 7 de Novembro, a entrega é grátis e uma dose de percebes tem 30% de desconto.

Fundada em 1973, é santuário para quem gosta de um bom petisco enquanto se vê a bola. As montras de lavagantes, lagostas e sapateiras são vistosas. Tem viveiros próprios e uma oferta grande de mariscos frescos, mas há também opções de peças de carne (como o inevitável prego no pão) ou peixe.

“Agora estamos também no Uber Eats para que desfrute de tudo isto no conforto da sua casa", destaca em comunicado o fundador da casa, Joaquim Pereira.

Sapateira, santola, lagosta, carabineiros, cavacos dos Açores ou percebes, presunto pata negra e queijo da serra, saladas de polvo, de orelha de porco ou de ovas, em meias doses e doses completas. Nem os vinhos (verde, rosé, brancos ou tintos) foram esquecidos.

Para marcar a chegada à plataforma, a taxa de entrega é gratuita para pedidos superiores a 18€, bastando para isso utilizar o código MARISQUEIRADOLIS. Aproveite e peça uma dose de percebes, durante uns dias sai mais barato.

