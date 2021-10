Convidados especiais às terças-feiras? São os ossos do Ofício

Os petiscos portugueses do Ofício são para partilhar e é sob este espírito que o restaurante lança, em Novembro, "5 doses de terça" — cinco jantares especiais preparados por chefs convidados. O resultado será um verdadeiro take over dos comes e bebes do restaurante do Chiado.

Às terças-feiras, ao chef residente Hugo Candeias, juntam-se outros cozinheiros para prepararem dois pratos salgados e um doce, mas também sommeliers e bartenders. Os menus são revelados semanalmente e, nestes dias, a carta do Ofício fica reduzida a favoritos como o tártaro, a raia ou o arroz de fumeiro.

A agenda de visitas começa já no dia 2 de Novembro, data em que o restaurante recebe Jennifer Duke, da loja de vinhos naturais Rebel Rebel, que se junta ao chef itinerante Marin Colomès, conhecido pela sua passagem pelo projecto We Are Ona. Neste primeiro dia, junta-se ainda um cortador de presunto Absoluto, marca do projeto Porcus Natura, sediado em Évora.

Na segunda terça-feira do mês, dia 9, os cozinheiros Francisca Passos e Guilherme Gaspar, do Pigmeu, vão fazer das suas. Os seus pratos podem ser acompanhados com cocktails de Constança Cordeiro, da Toca da Raposa.

A 16 de Novembro, Natalie Castro da padaria e restaurante Isco, junta-se a Ugne Kris, do wine bar do Sem Restaurante. E a 23, Manuel Liebaut, chef do Fogo, junta-se a Thomas Domingues, sommelier do Loco.

O remate, no dia 30, é servido por Pedro Forato, responsável pela cozinha do Prado Mercearia, e de Inês Estrela, do Prado.

