Forneria replica receita de sucesso nas Avenidas Novas

O restaurante do Parque das Nações levou os clássicos italianos à Avenida Marquês de Tomar, no centro de Lisboa. As pizzas continuam as estrelas da casa, mas também há massas, saladas e risottos.

De um forno Valoriani importado de Itália saem, desde Agosto, pizzas de massa fina e outras relíquias italianas do novo Forneria, nas Avenidas Novas. "O forno foi montado dentro da nossa cozinha e dá um gosto diferente à comida. Não é muito comum em Portugal", garante a chefe de sala do Forneria Avenida, Maria Mestre.

Gabriell Vieira

O restaurante italiano dá nas vistas desde 2016, altura em que se instalou no Parque das Nações, e replica o modelo na Avenida Marquês de Tomar, entre o Saldanha e o Campo Pequeno. "A carta é a mesma e tentamos manter padrões de serviço para que os nossos clientes que visitam as duas casas não sintam diferença", justifica.

Com uma decoração moderna de estilo industrial e cerca de quarenta lugares que se distribuem por duas salas, é ideal para uma refeição em família ou entre amigos.

Gabriell Vieira

A carta é composta pelos mais tradicionais e também contemporâneos pratos italianos, mas é pelas pizzas que se começa a conversa. Afinal, "as meninas da casa são gloriosamente boas", diz Maria. O motivo? Além do forno a lenha, que deixa um ligeiro travo a carvão, "as pizzas são muito fininhas e a massa é muito crocante", explica.

Gabriell Vieira

Entre as favoritas estão a pizza de trufa branca com cogumelos (14,50€), a pizza sazonal de figos e presunto (14,90€) e as clássicas marguerita (8,80€) e fiambre italiano e cogumelos (10.80€).

Como nem só de pizza vive o homem, o cardápio inclui saladas, massas e risottos. "Os ravioli de espinafres (13,5€) e o nosso linguine de Forneria (14,8€) saem bastante. A carbonara (10,2€) e a bolognesa (10,3€) que são as massas mais seguras para aquelas pessoas que têm mais medo de arriscar", afirma Maria Mestre.

Antes de tudo isto, para abrir o apetite, vale a pena tomar um aperitivo italiano, como o Aperol Spritz (8€), e experimentar uma das entradas, como o rolo de trufa (7,5€).

Gabriell Vieira

Para o remate há várias sobremesas, como o tiramisù (4,1€), a pannacotta (3,65€) ou a mousse de chocolate com avelãs e caramelo salgado (3,6€).

Gabriell Vieira

Av. Marquês de Tomar 33A. Seg-Dom das 12.30 às 15.30 e das 19.00 às 23.00. 960 166 599

