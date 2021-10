Pizzaria Lupita vai ser slice shop por um dia

Este domingo, a pizzaria do Cais do Sodré comemora dois anos de existência com um conjunto de experiências, que incluem pizzas aos pedaços e uma cerveja especial.

A pizzaria Lupita abriu em 2019 no Cais do Sodré com o sonho de criar "a melhor pizza de Lisboa". Este domingo, dia 24 de Outubro, comemora dois anos de vida com um conjunto de novas experiências no restaurante.

Mantendo as premissas originais de utilizar massas de fermentação lenta e natural e ingredientes sempre dos mesmos fornecedores, a Lupita será uma slice shop por um dia, ou seja, irá vender pizza ao pedaço – mas não à fatia: quadrada. Desta forma é possível experimentar os vários sabores. "A ideia é reunir os amigos, clientes, para comer e beber", diz o responsável, Duda.

Festa que é festa tem de incluir bebidas e ao aniversário da Lupita junta-se uma edição especial à pressão da cerveja Musa, uma sour de tomate, e algumas referências de vinhos naturais da Rebel Rebel. Conte ainda com uma tatuadora que irá fazer tatuagens flash (pré-concebidas pelo artista) durante o dia todo.

A festa começa ao meio dia e prolonga-se até à noite.

Rua de S. Paulo 79. Qua-Dom. 12.00-23.00.

