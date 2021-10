A Curae já não é só uma loja de plantas, agora é também um café-restaurante

Tudo começou como uma loja online, ainda em Dezembro, para meio ano depois saltar para o número 10 da Travessa da Tapada, em Alcântara. Mas não se ficou por aí: a Curae é agora também um café-restaurante. Para já, o menu é plant-based e vegan mas, é provável que em breve venha a ganhar pratos vegetarianos e até sugestões com algumas proteínas animais. A inauguração acontece este sábado, dia 30, onde será servido o brunch que ficará no menu, assim como uma welcome drink e uma planta surpresa (20€).

“Desde o início que tinha imensas ideias e a única que faltava executar era o café-restaurante”, diz Sofia Antunes, fundadora da Curae, explicando que desde que abriram a loja de plantas que ali tinham um espaço vazio pronto a ser usado. Este projecto foi atrasando porque, segundo a proprietária, estavam à procura da “pessoa certa” para pôr atrás da cozinha. Como denuncia a abertura, a loja de plantas encontrou finalmente uma pessoa a quem confiar o menu: Maria Barbosa, ex sub-chefe de cozinha do Honest Greens.

Gabriell Vieira Curae bowl, com base de manga, abacate, banana, limão e leite de soja, servido com fruta da época, lâminas de coco, tajin e amêndoas tostadas

Aqui o conceito é de comida flexível onde o menu pode ir mudando conforme o feedback dos clientes. “Vamos começar plant-based, mas não é mandatório que se mantenha assim”, revela a chef de cozinha. Para já, o menu é 100% vegan com um prato do dia (7,5€) e um prato da semana (8,5€), disponíveis a partir das 12.00 e que vão sendo anunciados nas redes sociais da marca. O primeiro prato semanal anunciado é croquetes de tofu fumado e nozes com arroz negro com leite de coco e salsa, abóbora assada com alecrim e miso branco e abacate com sumo de lima.



Para quem prefere rodear-se de plantas ao pequeno-almoço ou ao lanche, há várias opções onde tudo é feito por Maria Barbosa – incluindo o próprio pão (2,5€), servido com manteiga plant-based, também feita aqui, manteiga de amendoim com gengibre e canela, pasta verde de tremoços ou húmus de beterraba. Disponível durante todo o dia, estão ainda pratos como a twisty toast (4,8€), uma tosta de homemade bread com creme de tofu com alho e manjericão e cenoura com alga nori e paprika fumada; ou a curae bowl (5,7€) com base de manga, abacate, banana, limão e leite de soja, servido com fruta da época, lâminas de coco, tajin e amêndoas tostadas. No menu há ainda duas variedades de pet cookies (1€), da Rossi Pets Bakery, para não deixar os animais a salivar.

Gabriell Vieira Croquetes de tofu fumado e nozes com arroz negro com leite de côco e salsa, abóbora assada com alecrim e miso branco e abacate com sumo de lima.

Aos sábados é dia de brunch (15€) com crackers de cenoura e caril e homemade bread, húmus de beterraba e pasta verde de tremoços, rolinhos de courgette com pasta de tofú e hortelã, iogurte homemade com granola de cacau salgado e banana grelhada, panquecas de trigo sarraceno com amêndoas, puré de maçã, manteiga de oleaginosas e fruta da época, café expresso ou chá dos sentimentos e sumo do dia.



Quem se sentar à mesa da Curae pode esperar um voucher de 10% de desconto em plantas e, se o pedido for bem longo, pode até ter direito a uma planta de oferta. “Estamos ainda a definir essas promoções, mas não vai ser uma coisa estática”, revela a proprietária.



A par do café-restaurante, a Curae vai também abrir uma pequena mercearia dentro do mais recente espaço da loja. Aí terá produtos de outras marcas portuguesas como o café biológico da Flor da Selva, as pet cookies da Rossi Pets Bakery, ou a granola da Panela sem Pressão, a marca da chef da casa. “Queremos fazer crescer outras pequenas marcas portuguesas à medida que nós também vamos crescendo”, revela Sofia Antunes.

Gabriell Vieira Novo espaço dentro da loja, com alguns pormenores ainda por acertar

Apesar da inauguração acontecer já este sábado, o café-restaurante e a mercearia começam a funcionar normalmente a partir de terça-feira, dia 2 de Novembro. Para provar o brunch em primeira mão, é preciso reservar mesa até esta quinta-feira, dia 28, através de mensagem privada para o Instagram da loja. Se já não conseguir lugar, pode sempre aparecer a partir das 16.00, altura em que a Curae vai estar a servir alguns snacks e cerveja Musa.



Travessa da Tapada, 10 (Alcântara). Ter-Sáb 10.30-18.30. www.curae.pt

