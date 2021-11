Oeiras acende as luzes de Natal e oferece castanhas no São Martinho

As Festas de São Martinho estão quase aí. Como é hábito, Oeiras vai aproveitar para acender as luzes de Natal por todo o concelho. E há castanhas para distribuir.

Quentes, boas e grátis. A promessa é da Câmara Municipal de Oeiras, que tem 13 toneladas de castanhas para oferecer durante as Festas de São Martinho, nos dias 11 e 13 de Novembro. Vão ser dois dias com muitas castanhas “a estalarem cinzentas, na brasa” em grandes assadores de rua, regadas com o vinho de Carcavelos “Villa Oeiras” e acompanhadas de animação para todas as idades. Mas, primeiro, acendem-se as luzes de Natal.

Como é hábito, o presidente do município, Isaltino Morais, vai ligar as luzes de Natal por todo o concelho na quinta-feira, 11 de Novembro, pelas 18.00, no Largo 5 de Outubro, em pleno centro histórico de Oeiras. A festa, essa, começa mais cedo, pelas 11.00, prolongando-se até às 22.00, com entrada livre. O segundo magusto, a 13 de Novembro, também decorre entre as 11.00 e as 22.00, mas no Parque Anjos, em Algés.

A programação, disponível para consulta no site da Câmara Municipal de Oeiras, inclui a construção colectiva de um manto de retalhos, espaços de construção livre e brincadeira, leituras encenadas, um painel de histórias e retratos, conversas à roda de poemas e livros e até workshops para todas as idades.

Largo 5 de Outubro (Oeiras). Qui 11.00-22.00. Parque Anjos (Algés). Sáb 11.00-22.00. Entrada livre.

