O concurso de Montras de Natal já está a ser desembrulhado

A União de Associações do Comércio e Serviços (UACS) e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) voltam a juntar-se para distinguir as melhores montras natalícias da cidade. O objectivo é promover o comércio local, ao mesmo tempo que se espalha o espírito da quadra pelas ruas de Lisboa. E há prémios para as montras mais criativas.



As inscrições estão abertas até 20 de Novembro, a divulgação dos concorrentes será feita cinco dias após o encerramento das candidaturas e as montras estarão sob escrutínio até ao Dia de Natal, 25 de Dezembro. Tempo mais que suficiente para apurar os três grandes vencedores da categoria Comércio Tradicional que irão receber 1500€ (1.º classificado), 750€ (2.º) € e 500€ (3.º).



Originalidade, criatividade, iluminação, visibilidade, adequação ao tema, harmonia, estética do conjunto e sustentabilidade do projecto são os critérios de avaliação do concurso que irá entregar os prémios entre 15 e 31 de Janeiro do próximo ano.

As candidaturas são feitas com a ajuda de uma ficha de inscrição disponibilizada nos sites da UACS e CML e podem ser enviadas para o email da organização: montrasdenatal@gmail.com. O regulamento está disponível aqui.

Na passada edição, o primeiro prémio foi atribuído à Emerald Inspiring (Avenida de Berna, 38B), seguindo-se a Solar Antiques (Rua D. Pedro V, 70), em segundo lugar, e a Bailarico (Estrada de Benfica, 696B), em terceiro.

