Cascais Gastronómica: apure o paladar com alguns dos melhores chefs nacionais

O melhor da gastronomia portuguesa vai estar à prova no Cascais Gastronómica! E a melhor parte? A entrada é gratuita. Junte-se aos melhores chefs numa viagem que revisita de forma menos convencional, as muitas iguarias tradicionais.

Cascais vai receber a 2ª edição daquele que quer ser um dos "espectáculos" mais requintados da alta cozinha nacional. O festival acontece entre 1 e 3 de Novembro, das 12.00 às 22.00, e contará com uma ambiciosa panóplia de propostas que deixam qualquer um com água na boca.

No decorrer dos três dias, os chefs estarão divididos por três palcos distintos: o Restaurante, o 4 Mãos e o Lounge.

O primeiro será o espaço dedicado ao fine dining, onde poderá assistir ao vivo à preparação dos menus de degustação pensados para a ocasião por chefs como Pascal Meynard (Ritz Four Seasons, Lisboa) ou Miguel Laffan do (L’And, Montemor-o-Novo), no primeiro dia. No dia 2 será a vez do chef do Porto Pedro Lemos entrar em acção, juntamente com Ricardo Costa (The Yeatman Hotel). Por fim, fecham a festa os chef Tiago Bonito (Largo do Paço) e Henrique Sá Pessoa (Alma). Só 48 pessoas é que terão a oportunidade de provar estes almoços e jantares e os lugares já estão ocupados.

Mas pode sempre aventurar-se no espaço 4 Mãos, a grande novidade desta edição e que consiste numa parceria com os hotéis de cinco estrelas da zona, nomeadamente o Pestana Cidadela de Cascais e o Cascais Miragem, que receberão os participantes numa experiência gastronómica pensada e executada a quatro mãos com menus de 5 pratos a 35€ (sem bebida).

O último espaço a visitar será o Lounge, que lhe dará a conhecer três restaurantes pop-up criados unicamente para o efeito, muitos showcookings e provas de produtos. A casar todas estas propostas gastronómicas dos chefs convidados estará um wine e um beer bar.

O evento, organizado pela NotSo e pela Câmara Municipal de Cascais, é gratuito e sem marcações prévias.

+ Fim-de-semana perfeito em Lisboa