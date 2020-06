Cascais inaugura autocarro-laboratório para testar residentes

O Covid-Bus vai estar a circular no concelho para realizar testes aos residentes com mobilidade reduzida e menor capacidade de acesso aos meios digitais.

O autocarro-laboratório, inaugurado esta terça-feira, 23 de Junho, é uma das novas medidas de apoio social da Câmara Municipal de Cascais para dar resposta às carências agravadas pela crise provocada pela actual pandemia. O objectivo é ir de encontro aos residentes dos bairros nas zonas mais fragilizadas do concelho. A recolha de inscrições para a realização do teste no Covid-Bus será feita localmente e os resultados serão confidenciais e enviados por e-mail ou SMS.

Segundo a autarquia, a esta iniciativa juntam-se outras três, que vão decorrer também já a partir desta semana, nomeadamente a distribuição gratuita de máscaras às populações mais fragilizadas, reforço do apoio com bens alimentares aos cidadãos mais expostos pelo desemprego e redução de rendimentos e o reforço das equipas de acção social nos bairros, de forma a identificar e combater outras fragilidades sociais.

Para implementação destas medidas, em parceria com as Juntas de Freguesia, a Câmara Municipal de Cascais conta com mais de 300 jovens voluntários apoiados pelas equipas de intervenção social e da área da saúde do município.

