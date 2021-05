Cascais inaugura hotéis para insectos, morcegos e aves

A Câmara Municipal de Cascais está a promover um projecto de protecção do ambiente com a instalação de abrigos para insectos, morcegos e aves. Espera-se que as estruturas, agora espalhadas pelos espaços verdes do concelho, permitam aumentar localmente a diversidade e abundância de espécies, potenciando também os serviços ecológicos que prestam.

A iniciativa, anunciada na página de Facebook da autarquia, está a ser desenvolvida no âmbito do Cascais BioUrbe. Segundo o departamento de Ambiente do município, já foram instalados, tendo em consideração as características das espécies-alvo, seis hotéis para insectos, oito abrigos para morcegos e 60 caixas-ninho para chapins e outras pequenas aves insectívoras.

Além deste novo projecto, o município promove regularmente actividades de natureza. A próxima, marcada para 16 de Maio, às 11.00, na Quinta do Pisão, convida a descobrir mais sobre as aves ripícolas, típicas das zonas ribeirinhas, através de uma visita guiada por Educadores Zoológicos. Até 31 de Agosto, será ainda possível participar em palestras e workshops relacionados com a temática. Para mais informações ou para se inscrever, basta enviar e-mail (atividadesnaturza@cascaisambiente.pt) ou telefonar (215 811 750).

