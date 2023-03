Cascais inaugura memorial em honra das vítimas de violência doméstica

No Dia de Luto Nacional pelas Vítimas de Violência Doméstica, 7 de Março, a Câmara Municipal de Cascais presta homenagem pública a todas as vítimas deste crime.

Foram registadas mais de 30 mil ocorrências de violência doméstica só no último ano. Dessas, 28 constituíram situações de homicídio voluntário. Este ano, no Dia de Luto Nacional pelas Vítimas de Violência Doméstica, que se assinala esta terça-feira, 7 de Março, a Câmara Municipal de Cascais inaugura um memorial em honra das vítimas no Parque Marechal Carmona.

A ideia partiu da pintora e activista Francisca de Magalhães Barros, sobrevivente de violência doméstica e responsável pelo lançamento da petição “para a conversão do crime de violação em crime público”, que reuniu mais de 100 mil assinaturas e esteve na base da aprovação pelo Parlamento do novo Estatuto da Vítima, que passou a incluir, por exemplo, crianças que viveram ou assistiram a maus tratos entre os seus pais ou familiares. Para memória futura, o memorial, entretanto edificado, deverá ser actualizado anualmente com os números nacionais.

Caso seja vítima de violência doméstica e queira fazer um pedido de apoio e suporte emocional, pode contactar o serviço telefónico de informação gratuito, anónimo e confidencial do Portal da Violência Doméstica (800 202 148), que funciona 24 horas por dia/365 dias por semana. Se não pode ou não quer telefonar, também é possível enviar uma mensagem para a Linha SMS 3060, também ela gratuita e confidencial.

