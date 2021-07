Cascais inaugura novo circuito fixo de corridas de obstáculos

É o segundo Lynx Race Park do concelho, com utilização livre e pública para todos aqueles que queiram praticar a modalidade.

O primeiro Lynx Race Park inaugurou em Junho, em Outeiro de Polima, como o primeiro circuito fixo de corridas de obstáculos em Portugal. Agora, a Câmara Municipal de Cascais anuncia a abertura de um novo equipamento, desta vez junto à Praia de Carcavelos.

“O objectivo é juntar pessoas em torno de um estilo de vida saudável”, refere Miguel Fernandes, co-promotor do Lynx Race Park, reflexo da filosofia desportiva do Lynxrace Club, um clube português de corridas de obstáculos, que privilegia o desporto ao ar livre, em equilíbrio com o meio ambiente.

Constituído por oito obstáculos com duas linhas de passagem cada, que podem ser transpostos ao longo de um percurso linear ou de forma isolada, o Lynx Race Park de Carcavelos é um convite à competição informal entre atletas. Mas quer também ser sinónimo de diversão e desporto em família.

“Estamos a dar início ao terceiro parque de obstáculos do concelho”, revela Frederico Nunes, vereador com o pelouro do Desporto na Câmara Municipal de Cascais. “Cascais estará equipado para incentivar à prática desta modalidade com enorme sucesso nacional e mundial.”

