Cascais já tem dispensadores de máscaras distribuídos por todo o concelho

Desde sábado, 23 de Maio, que o concelho de Cascais já tem alguns dispensadores de máscaras para os munícipes comprarem o bem de protecção no combate à pandemia. Durante o próximo mês contam ter um total de 400.

A iniciativa faz parte do programa “Máscaras Acessíveis”, da Câmara Municipal de Cascais, e disponibiliza em todas as freguesias do concelho de Cascais dispensadores automáticos de máscaras cirúrgicas de protecção individual.

As máscaras vêm embaladas dentro de um pequeno kit de cartão com quatro unidades pelo valor de 1€. Basta colocar a moeda no dispensador e o pacote é-lhe entregue instantaneamente, tal e qual como aquelas máquinas de bolas com brindes para crianças.

Ao longo do próximo mês a autarquia conta ter os 400 dispensadores instalados por todo o concelho, estando já os locais onde os pode encontrar definidos no site da Câmara.

Os cidadãos de Cascais podem ainda adquirir máscaras a preços acessíveis no âmbito deste programa junto de algumas IPSS, associações, Clubes Desportivos e outras entidades do concelho, basta consultar a lista de locais aqui.

O concelho de Cascais tem implementado várias medidas de combate à pandemia e de apoio ao processo de desconfinamento, tornando a tarefa mais fácil para os habitantes. É o caso do projecto "Faça praia no parque", que está a transformar muitos dos jardins cascalenses em praias para aliviar a ocupação dos areais durante o Verão. Também no paredão é obrigatório seguir os sentidos de circulação marcados, mantendo a distância de dois metros entre pessoas.

