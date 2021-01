Cascais leva a cultura a todos com visitas virtuais, horas do conto e workshops

Os equipamentos culturais encontram-se encerrados, mas a Câmara Municipal de Cascais arranjou maneira de abrir portas ao público. A partir do conforto do seu lar, a autarquia continua a promover visitas ao Bairro dos Museus e algumas das exposições que acolhe, como “Pintura Democrática”, que reúne obras de artistas visionários que marcaram a expressão plástica em Portugal no século XX, como Almada Negreiros, Cruzeiro Seixas, Graça Morais e Paula Rego.

A programação online, que tem sido reforçada desde Abril de 2020, não inclui apenas visitas virtuais em 3D a vários equipamentos culturais, como o Museu da Vila, a Biblioteca Infantil e Juvenil e o Centro Cultural de Cascais. Há ainda propostas de actividades, desde workshops, como este atelier dedicado ao bem-estar, até sessões de leitura para famílias com crianças com mais de cinco anos, no âmbito do projecto Contos à Solta.

A autarquia promove ainda a 4.ª temporada do Clube de Leitura de Cascais, residente na Biblioteca Municipal de Cascais, que se reinventou durante o primeiro período de confinamento, com a criação de um grupo de WhatsApp para partilhas mais imediatas. Agora, retomam-se as sessões por Zoom: a próxima está marcada já para esta quinta-feira, 28 de Janeiro, às 19.30. As inscrições prévias são obrigatórias e devem ser feitas via e-mail (bchqsc@cm-cascais.pt).

