Cascais oferece descontos e pacotes especiais para “fazer férias cá dentro”

A Câmara Municipal e a Associação do Turismo de Cascais acabam de lançar a campanha promocional #EuFicoEmCascais, com descontos e pacotes especiais em várias unidades hoteleiras do concelho. A iniciativa, em vigor até 30 de Setembro, promete proporcionar “férias em família com toda a segurança” aos residentes, trabalhadores e estudantes do município.

Desde actividades náuticas, da vela ao surf, até um parque natural para passeios em comunhão com os animais e a natureza, há várias propostas para usufruir sem ter passar pelo stress das viagens, com toda a segurança e hospitalidade que a “Riviera portuguesa” tem para oferecer e “da qual, na correria dos nossos dias, tiramos pouco partido”, segundo o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras.

Entre os hotéis aderentes, encontra o Alvorada, o Lido, o Londres (três estrelas), o Estoril Eden, o Pestana Cascais, o Riviera, o Vila Bicuda (quatro estrelas), o Cascais Miragem, o Palácio do Estoril e a Quinta da Marinha (cinco estrelas). Mas, atenção, para usufruir dos descontos de 10% e 25% e dos pacotes especiais disponíveis terá de comprovar, aquando do check-in, que é residente, trabalhador ou estudante no concelho. Para o fazer, basta apresentar o cartão Viver Cascais. Se ainda não tem o seu, peça já online.

Para mais informações, visite o site da Câmara Municipal de Cascais, onde estão explícitas todas as condições desta campanha promocional.

