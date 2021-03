Cascais organiza uma corrida virtual e solidária para celebrar a Páscoa

Na impossibilidade de se realizarem eventos presenciais, o mundo vira-se para o digital. Cascais não é estreante nestas andanças e a propósito da época pascal organiza entre 27 de Março e 4 de Abril uma Corrida de Páscoa em formato virtual e com uma componente solidária.

A autarquia já tinha organizado em Dezembro a Cascais Corrida de Natal, dentro dos mesmos moldes, que com 1500 inscritos conseguiu angariar 28800€ convertidos em bens alimentares para famílias mais vulneráveis da comunidade. A Câmara Municipal de Cascais, em parceria com o Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais (CCD Cascais), volta a apostar num evento solidário a propósito da Páscoa e cuja missão é 100% solidária.

A organização propõe assim uma corrida virtual onde desafia os participantes a correrem ou a caminharem cinco ou dez quilómetros, num percurso e horário definidos pelos próprios, cronometrando a actividade – sempre respeitando as regras das autoridades sanitárias.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site do evento, tendo um valor de 5€ que é revertido em bens alimentares para apoiar as famílias carenciadas. Ao valor de cada inscrição acrescem ainda mais 5€ doados pela Câmara Municipal de Cascais – o valor das doações está em permanente actualização e pode ser acompanhado no site.

A par do evento principal existe ainda a Corrida das Crianças, que quer incentivar a prática de actividade física nos mais novos.

Cada inscrito vai receber em casa, por correio, um kit com uma t-shirt e um dorsal. Depois disso, cada atleta deverá cumprir o desafio entre 27 de Março e 4 de Abril e registar a sua actividade, que terá de submeter até às 23.59 do dia 6 de Abril para receber um diploma electrónico de participação.

+ Artista visual cria site com histórias sobre esculturas e monumentos de Lisboa

+ Leia a edição desta semana: Beleza Interior