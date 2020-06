Cascais proíbe a venda de bebidas alcoólicas em postos de combustível durante a noite

"Assinei hoje o despacho n.35/2020 que suspende a venda de bebidas alcoólicas a partir das 21.00 nos postos de combustíveis afim de evitar concentrações nos mesmos, em especial após o encerramento às 23.00 de bares e cafés nas proximidades". É desta forma que Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, anuncia a medida que entrou em vigor segunda-feira, dia 1 de Junho.

Em causa estão algumas imagens que mostram uma concentração de jovens numa gasolineira do concelho, no Estoril, comportamento que não respeita as regras de distanciamento social e a proibição de ajuntamentos de mais de dez pessoas.

No despacho, o autarca esclarece que os estabelecimentos devem ter afixado o anúncio da não realização de venda de bebidas alcoólicas e que, caso não se verifique o cumprimento da medida, estes correm o risco de encerramento temporário. Numa outra alínea, Carlos Carreiras diz também que a referida venda de bebidas alcoólicas naqueles locais tem vindo não só a criar ajuntamentos "bem como desacatos originados pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas".

