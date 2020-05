Cascais vai ter caixas solidárias para ajudar quem mais precisa

A iniciativa, que teve início em Sassoeiros, será alargada a todo o concelho. Das duas centenas de caixas que vão chegar às ruas, as primeiras já foram colocadas, no Bairro dos Diamantes e no Bairro das Faceiras.

Nuno Botelho arrancou com a ideia colocando uma caixa no Jardim Vasco da Gama, em Sassoeiros, localidade no concelho de Cascais, com o objectivo de ajudar os mais carenciados. A ideia era que lá fossem colocados produtos do dia, bebidas, enlatados, mercearias. A autarquia aplaudiu a iniciativa do munícipe e vai agora replicá-la por todo o concelho, onde passará a haver duas centenas de caixas solidárias.

"Há muita gente que perdeu rendimentos e, portanto, vamos ter de estar junto destas pessoas a garantir a dignidade na dificuldade", refere o presidente da câmara, Carlos Carreiras, no site da autarquia, falando numa "pandemia social e económica". Em entrevista ao Canal Cascais, o autor da iniciativa, Nuno Botelho, reforça a importância do projecto: "É fantástico ver como está a resultar. Se a caixa está vazia, a mesa está cheia."

Além das caixas, o projecto prevê também "casas solidárias", segundo Carlos Carreiras, que ficarão à porta de supermercados. Nestas casas pode deixar os produtos que quiser doar, que, posteriormente, serão distribuídos pelas caixas solidárias.

