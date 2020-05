Museu Arqueológico do Carmo reabre no Dia da Criança com entrada gratuita

Depois de estar dois meses encerrado, o Museu Arqueológico do Carmo prepara-se para voltar a abrir portas a 1 de Junho, celebrando a reabertura e o Dia da Criança com entrada gratuita nesse dia. Haverá actividades para toda a família.

Como seria de esperar e à semelhança dos museus e instituições culturais que têm reaberto pela cidade, também o Museu Arqueológico do Carmo, que volta a receber público a partir de 1 de Junho, estará a funcionar com um número limitado de visitantes compatível com a capacidade dos diferentes espaços ao ar livre e cobertos.

Ao longo da próxima segunda-feira, Dia da Criança, o museu terá actividades para as famílias, em especial para as crianças. De manhã, às 11.00 e às 12.00, há Conversas Intimistas a Céu Aberto, dirigidas a adultos e a decorrer no exterior. Mais à tarde, às 15.00 e às 16.00, as famílias – e sobretudo os miúdos – serão convidados a descobrir as curiosidades do museu e da sua colecção ao ar livre.

Será também no dia da reabertura que, numa parceria com o atelier OCubo, se apresenta Carmo: 630 anos de História. O espectáculo imersivo será projectado a cada 20 minutos em grande dimensão no auditório – que levará de cada vez apenas 20 pessoas –, mostrando a história da Igreja do Convento do Carmo e da instalação nesse espaço da Associação dos Arqueólogos Portugueses e do Museu Arqueológico do Carmo.

Decorre ainda até ao final do mês de Junho o concurso de histórias “São da Nossa Inspiração!”, um convite aberto a todos os que tenham boas memórias das Ruínas e do Museu Arqueológico do Carmo, e que as queiram partilhar por escrito, por imagem ou desenho, ou numa combinação arriscada entre todas. Pode consultar as regras do concurso aqui.

A entrada no museu será gratuita para todos os profissionais de saúde credenciados até ao final do ano, uma decisão da Associação dos Arqueólogos Portugueses, entidade associativa sem fins lucrativos que gere o conjunto monumental.

+ Leia gratuitamente a edição Time In desta semana

+ Mercado do Anjos70 está de volta em Junho e a máscara é obrigatória

Share the story