Mercado do Anjos70 está de volta em Junho e a máscara é obrigatória

Dois meses e alguns dias depois, um dos mercados de fim-de-semana mais concorrido da cidade está de volta. O Art & Flea Market do Anjos70 regressa já no primeiro fim-de-semana de Junho, nos dias 6 e 7, mas com regras de segurança e higiene apertadas.

A nova realidade obriga a novos hábitos e regras de circulação no mercado, tanto por parte dos vendedores como dos visitantes.



A edição será repartida em dois fins-de-semana, o de 6 e 7 e o de 20 e 21 de Junho, uma vez que irão ocupar apenas 50% da capacidade de vendedores em cada um desses fins-de-semana, respeitando o limite de dois metros entre cada banca.



Em ambos os fins-de-semana as bancas presentes serão diferentes, mas continuam a oferecer as habituais peças vintage, artesanato, roupa, artwork e edições independentes – como nos têm vindo a habituar. Os visitantes podem contar também com uma selecção de productos ecológicos e artesanais, como chás, especiarias, produtos de higiene e beleza e até máscaras, o acessório mais trendy (e necessário) para este ano.



E por falar em máscaras, estas serão de uso obrigatório tanto para feirantes como para quem compra.

O espaço exterior do número 70 do Regueirão dos Anjos terá algumas bancas e ainda uma esplanada para se esticar ao sol.



Quem se quiser inscrever enquanto vendedor ainda pode fazê-lo através do formulário que encontra aqui.



Regueirão dos Anjos, 70. Sáb-Dom 11.00-19.00. Entrada livre.

