Cascais promove agricultura biológica com vindimas comunitárias

A iniciativa realiza-se no âmbito do programa Terras de Cascais, que promove a agricultura biológica junto dos munícipes através de diferentes actividades. Agora, com a época das vindimas, a autarquia convida todos os amantes e curiosos do vinho e da vinha a participar nas colheitas de uvas, que terão lugar já na segunda-feira, 5 de Setembro, no Mosteiro de Santa Maria do Mar, em Sassoeiros.

Na vinha do mosteiro, a produção biológica junta-se à prática de uma agricultura regenerativa. O objectivo é melhorar o potencial enológico do Vinho de Carcavelos, que tem vindo a ser recuperado no concelho de Cascais. Na segunda-feira, 5, celebra-se o segundo ano de vindima no local, das 17.00 às 20.00.

Após a vindima, poderá usufruir do pôr-do-sol no mosteiro, das 20.00 às 22.00, com direito a senhas para comida e bebidas, nomeadamente porco no espeto, sanduíches vegetarianas e vinho a copo do Castiço Bar, que se junta à iniciativa. Haverá ainda um DJ de música popular portuguesa para animar o final de dia.

“Convidamos todos para participarem nestas vindimas comunitárias e, mesmo quem não se junta a nós na colheita, pode vir ao convívio com petiscos, a partir das 20.00. O arraial, que se realizará depois da colheita das uvas, contará com a presença do Executivo e da Administração da Cascais Ambiente”, diz o responsável pelo projecto Terras de Cascais, André Miguel, em comunicado.

As vagas para esta edição das vindimas são limitadas e os interessados podem inscrever-se através de um formulário online.

Mosteiro de Santa Maria do Mar, Sassoeiros (Cascais). Seg 17.00-20.00. Grátis

