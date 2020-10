Cascais promove Festa Online do Animal este fim-de-semana

A pandemia transformou o evento, que é realizado em Cascais há já vários anos, mas a Associação São Francisco de Assis não baixou os braços e traz agora uma versão em formato 100% online, para dar a conhecer o trabalho do Centro de Protecção Animal, nos dias 3 e 4 de Outubro. Para não perder pitada, basta estar atento à página de Facebook a partir da qual poderá ver tudo em directo.

“Cascais é um município pioneiro em políticas de protecção e bem-estar animal”, relembra em comunicado João Salgado, vice-presidente executivo da Associação São Francisco de Assis, entidade participada pelo município, que tem como objectivo proteger os animais de companhia, abandonados ou perdidos. “Não podíamos deixar de assinalar o Dia do Animal, como todos os anos fazemos, e face ao contexto actual esta foi a forma [que encontrámos] de manter a tradição.”

A festa arranca a 3 de Outubro, pelas 10.00, com uma mensagem do presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, seguida de uma visita aos bastidores do Centro de Protecção Animal da Associação Francisco Assis, que dará a conhecer os cuidados médico-veterinários, o piquete de intervenção, o resgate animal e até o dia-a-dia do tratador. Mas há mais.

Além de incentivar à adopção responsável (14.00), o programa inclui propostas para famílias com animais de estimação ou pelo menos com vontade de arranjar a companhia perfeita, como ioga para animais (12.00), snacks saudáveis (15.00), técnicas de treino canino (16.00) e “Histórias Cãoricatas e Gatásticas” (17.00), com testemunhos de caras conhecidas do grande público, como Júlio Isidro.

No dia seguinte, 4 de Outubro, há “batucada pela causa animal” logo pelas 10.00 com Nice Groove. Às 10.30, o Centro de Protecção Animal de Cascais convida-o para uma caminhada virtual. Um pouco mais tarde, pelas 11.00, celebra-se a arte urbana animal, antes do encerramento, às 13.00, mesma a tempo de ir almoçar.

