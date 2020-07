Cascais promove Verão Saudável com conversas e aulas de zumba e reiki online

Em Cascais, ao longo desta semana, há uma iniciativa online que quer promover um “Verão Saudável”. A Academia da Saúde de Cascais é a responsável pela programação, que dará a conhecer receitas para os dias de maior calor, webinars dedicados a nutrição e aos mitos alimentares. Mas também vai haver aulas de reiki e zumba e sugestões para piqueniques.

As sessões serão transmitidas através da página de Facebook da Academia de Saúde de Cascais e da plataforma Zoom. “Das sopas frias aos shots sem álcool, das propostas de actividade física aos mandamentos da hidratação, sem esquecer a importância dos cuidados com os olhos e a pele durante a exposição solar e com a segurança infantil, o projecto Verão Saudável não podia faltar este ano”, lê-se no site da iniciativa.

Esta segunda-feira, 27 de Julho, serão dadas a conhecer receitas de sopas frias, sugestões para piqueniques, dicas sobre conservação de alimentos e os cincos mandamentos da alimentação. Além das actividades previstas, vai realizar-se o webinar “Coaching Nutricional”. As incrições são gratuitas e deverão ser feitas previamente através do email academia.saude@cm-cascais.pt.

A 28 de Julho, o dia é dedicado ao movimento. Vai haver aulas de zumba, conversas sobre a importância da actividade física e da hidratação. Na quarta-feira, 29, o tema em destaque é os cuidados com a pele. A importância de uma exposição solar segura e da protecção da visão serão alguns dos temas abordados. A finalizar, haverá uma aula de reiki.

O webinar sobre os "Novos Mitos da Alimentação" acontece nesta quinta-feira, dia 30 (as inscrições devem ser feitas até ao dia anterior) e há ainda uma aula de nirvana fitness. A terminar a semana, há uma sessão de receitas de shots sem álcool e uma aula de reiki, na sexta-feira (31).

