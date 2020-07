Cascais quer dinamizar comércio com isenção de taxas para street food

Carrinhas de street food servirão utentes que se deslocam aos parques inseridos na iniciativa "Verão no Parque".

Em Cascais, agora é mais fácil trazer para a rua conceitos de street food. Numa parceria entre a DNA Cascais, a Associação Empresarial do Concelho de Cascais e a Câmara Municipal, as licenças e taxas para este tipo de equipamentos estão isentas temporariamente, numa medida de incentivo ao comércio.

“Esta acção visa dar espaço aos empresários do concelho para mostrar os vários conceitos de street food, indo ao encontro do público que tem vindo a aderir à nova oferta de espaços onde estender a toalha, aliviando a pressão sobres as praias em tempos de pandemia”, detalha o site que promove a iniciativa.

Estas carrinhas estarão localizadas nos parques urbanos integrados na iniciativa “Verão no Parque” e as participações serão rotativas. A Quinta de São Gonçalo, em Carcavelos, o Jardim Ruy Athouguia, na Parede, e o Parque Urbano do Penedo, em São Domingos de Rana, são os locais onde esta iniciativa estará presente.

Para fazer o pedido de participação deverá preencher o formulário no site da autarquia e enviá-lo para info@dnacascais.pt.

