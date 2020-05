O Verão já chegou aos parques de Cascais

Só neste domingo registaram-se três mil entradas em dois dos quatro parques da fase-piloto do projecto "Faça praia no parque". Iniciativa vai chegar a 18 espaços verdes de Cascais.

Na semana passada, a Câmara Municipal de Cascais anunciou medidas para aliviar a ocupação das praias durante o Verão. Para fazer face à situação provocada pela pandemia, a autarquia está a preparar 18 parques urbanos do concelho para funcionarem como pequenas praias com zonas de refresco de água. Para já, o projecto-piloto estende-se apenas a quatro espaços verdes do concelho, mas a avaliar pela receptividade da população, a iniciativa irá estender-se às restantes zonas verdes de Cascais.

Este domingo, nas redes sociais, o presidente da câmara, Carlos Carreiras, deu conta da adesão do primeiro fim-de-semana da iniciativa aberta ao público. Só no domingo, revelou o autarca, foram mais de três mil os cidadãos que acorreram ao parque da Quinta d’Alagoa e ao Parque Marechal Carmona. “Quisemos com o projecto-piloto testar a adesão e deste modo vamos alargar para os 18 Parques Verdes Urbanos que existem no Concelho”, confirmou o autarca.

O projecto-piloto “Faça praia no parque”, que se iniciou na passada sexta-feira em quatro áreas verdes de Cascais, é a resposta à necessidade de “espaços de fuga e de descompressão” nesta altura do ano, explicou à Time Out a vereadora com o pelouro do Ambiente, Joana Pinto Balsemão. Há zonas com aspersores de água, mas sem areia, que permite aos cidadãos fruir a natureza envolvente.

A distância de dois metros e os ajuntamentos até dez pessoas continuam a ser a norma. Há duas semanas, a câmara decidiu reabrir os parques e praias aos cidadãos, recomendando que estes espaços sejam apenas utilizados para a prática de exercício físico na água e na areia e para caminhadas.

