Cascais quer ter mais hortas comunitárias na cidade

A novidade foi anunciada esta quarta-feira, 11 de Maio, numa cerimónia no Mosteiro de Santa Maria do Mar. Chama-se Manual das Hortas Comunitárias de Cascais e trata-se de um material de apoio ao projecto de agricultura urbana que o município iniciou em 2009. A versão online, que ficará disponível em breve, será gratuita. Os antigos e novos horticultores com parcela atribuída também têm direito à versão impressa, que ficará à venda pelo preço de produção para o restante público.

Com 130 páginas que incluem ilustrações passo a passo, este manual reúne a informação teórica e prática leccionada na formação de Agricultura Biológica, que decorre quatro vezes por ano em Cascais. Desde o planeamento da parcela até à instalação de infraestruturas ecológicas, passando pelas técnicas da rotação e combinação de culturas, são muitos os conceitos abordados. No final, inclui-se ainda a “Horta Modelo”, um ponto de resumo com uma sugestão para o plano de plantação e os vários passos para o concretizar.

O município informa ainda, em comunicado, que o manual é versátil na medida em que, apesar de estar desenhado para o cultivo de uma parcela de 30 m² em Cascais, inclui a informação necessária para a adaptação a outras escalas de produção, inclusive com clima e solo diferentes, “o que o torna numa ferramenta de serviço para todos os interessados que pretendam cultivar em modo biológico, dentro e fora de Cascais”.

Se residir em Cascais e quiser tornar-se um horticultor, pode inscrever-se através de um formulário online no site da Cascais Ambiente. As hortas são atribuídas aos munícipes a título gratuito, por ordem de inscrição e área de residência, em terrenos municipais inseridos em parques ou zonas verdes. Divididas em talhões de aproximadamente 30 m², são entregues já equipadas com abrigos de ferramentas, compostores e pontos de água partilhados. É oferecida também a já referida formação e promovida a cooperação entre hortelões.

