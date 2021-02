Cascais reforça o programa de máscaras acessíveis no concelho

Cascais continua a ser um dos municípios mais activos no controlo e combate à pandemia, com várias medidas para conter a propagação do vírus. Agora, a autarquia duplica de dez para 20 o número de máscaras TNT, que oferece aos residentes, trabalhadores e estudantes do concelho todas as semanas. O objectivo é permitir que “quem precisar de sair possa usar duas ao mesmo tempo”, para reforçar a filtragem e protecção perante as estirpes mais contagiosas a circular.

“Agora vivemos a pior fase da pandemia e os estudos apontam para a necessidade de se reforçar ainda mais a protecção individual”, esclarece em comunicado Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais.

Ao mesmo tempo, a autarquia compromete-se também a entregar máscaras FFP2, mais conhecidas por bico de pato, à rede de parceiros para que residentes, trabalhadores e estudantes no concelho possam obter cinco máscaras por semana, a troco de uma doação acessível de 3€.

Saiba aqui quais os pontos onde poderá levantar as máscaras. Para tal, deverá fazer-se acompanhar de um certificado de morada e fornecer o seu número de identificação fiscal no momento do levantamento. Se não for residente, mas estudante ou trabalhador no concelho, deverá substituir o comprovativo de morada por cartão de estudante ou documento da entidade empregadora.

Nos dispensadores automáticos, mantém-se a venda de máscaras TNT, mas a preço mais baixo: passam a ser disponibilizados pacotes de três máscaras por 0,50€. Existem 300 dispensadores espalhados pelo concelho, na sua maioria dentro de estabelecimentos de comércio local.

